Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?

Türkiye'de ekonomik olarak yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşarken, muhalefet partileri "erken seçim" çağrılarını sürdürürken, kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını hızlandırdı.



Bu kapsamında ASAL Araştırma ekim ayının anket sonuçlarını yayınlandı. Söz konusu ankette ülkenin içinde bulunduğu koşullar altında bir erken seçim yapılmalı mı? sorusuna yanıt verildi.

Türkiye genelinde 26 ilde 20-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 yaş üstünde kişinin 2000 kişinin katıldığı ankette dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 42.6 oranında bir çoğunluğu erken seçim yapılmasını destekledi. Buna karşın, yüzde 51.5'lik bir kesim erken seçim istemediğini belirtti. Erken genel seçimin yapılmasını isteyenlerin çoğunluğunu ise CHP ve DEM Partili seçmenler oluşturuyor.