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Başkent'te fuhuşa zorlanan 51 kadın kurtarıldı

Ankara'da eğlence mekanları ve otellere fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Fuhşa zorlanan 51 mağdur kadın kurtarılırken 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 09:31, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 09:32
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Başkent'te fuhuşa zorlanan 51 kadın kurtarıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçu çerçevesinde belirlediği 8 eğlence mekanı ile 4 otele operasyon düzenledi.

Aralarında işletme müdürleri ve çalışanlarının da bulunduğu toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İfadelerinde zor durumda kaldıkları için fuhuş yaptığını belirten 51 mağdur kadın kurtarıldı.

Baskın düzenlenen iş yerlerinin ticaretten men edileceği aktarıldı.

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