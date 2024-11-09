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Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masada ekonomiden, terörle mücadeleye ve bölgesel gelişmeleri içeren birçok konu ele alınacak.

Haber Giriş : 09 Kasım 2024 10:37, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:39
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Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı 10 Kasım'a özel pazar günü tolanacak. Kiritik kabine toplantısında masada birçok konu maddesi yer alıyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle pazar günü Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. 10 Kasım Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından ?Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak.

KABİNE ÇANKAYA'DA TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Tarih Kurumu'ndaki anmaya katılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu haftanın önemine atıfta bulunmak için her zamanki mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değil, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kırgızistan ve Macaristan'da gerçekleştirdiği yoğun diplomasi trafiği olacak. Kabine'de ABD'deki seçim sonuçları, devam eden terör operasyonları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki gerçekleştirdiği katliamlar da masada olacak. Bölgede artan gerilime karşı alınacak tedbirler Kabine'de değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

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