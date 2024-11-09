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200 TL'nin alım gücü nasıl düştü?

200 liralık banknot, 1 Ocak 2009'da tedavüle çıktı. 200 TL, o gün 132 dolar ediyordu, bugün 5.8 dolara düştü. 2009'da 200 TL ile 3 adet çeyrek altın alınabiliyordu, bugün çeyrek altın için 25 adet 200 TL'yi cebe koymak gerekiyor.

Haber Giriş : 09 Kasım 2024 10:51, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:52
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200 TL'nin alım gücü nasıl düştü?

2009 yılında tedavüle sürülen 200 liranın değeri 15 yılda eridi. 200 TL artık restoranlarda bahşiş olarak veriliyor, otopark ve vale ücreti oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 200 liranın alım gücünün 15 yılda nasıl düştüğünü örneklerle gösterdi.

200 TL; o gün 132 dolar ediyordu, bugün 5.8 dolara düştü

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre tedavüle girdiğinde 132 dolara karşılık gelen 200 TL ile artık yalnızca 5.84 dolar satın alınabiliyor. 2009'da 200 TL ile 3 adet çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün kuyumcuya giden bir kişinin 5.000 TL'den satılan çeyrek altını almak için 25 adet 200 TL'yi cebine koyması gerekiyor.

2009'da 63.5 litre benzin alınabiliyordu, bugün yalnızca 4.6 litre

2009'da 63.5 litre benzin alınabilen 200 TL ile artık arabanın deposunu doldurmak imkansız. En büyük banknot ile artık akaryakıt istasyonundan yalnızca 4.6 litre benzin alınabiliyor.

500 ekmekten 20 ekmeğe kadar düştü

200 TL'deki erime, mutfakta da hissediliyor. 2009'da 15 kilogram dana eti ya da 11.7 kilogram kıyma alınabilen en büyük banknot ile artık kasaplardan gram ile alışveriş yapılabiliyor. 200 TL ile markete gidildiğinde 2009'da 18.3 kilogram alınan beyaz peynirden artık yalnızca 600 gram alınabiliyor. Benzer şekilde 200 liranın satın alma gücü 15 yılda 500 ekmekten 20 ekmeğe kadar indi.

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