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KİT'lerde istihdam edilen personelin yüzde 11,9'u kadın

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 88,1'i erkek, yüzde 11,9'u kadın olarak kayıtlara geçti. 2023 sonu itibarıyla çalışan personelin yüzde 40,9'u, lisans ve üzeri eğitime sahip. Yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,6.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 11:30, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:31
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KİT'lerde istihdam edilen personelin yüzde 11,9'u kadın

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla çalışan personelden yüzde 88,1'i erkek, yüzde 11,9'u kadın olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 Kamu İşletmeleri Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, KİT'lerde istihdamın rasyonelleştirilmesi çerçevesinde, atıl iş gücünün azaltılması, kalifiye eleman alımı yoluyla personel profilinin iyileştirilmesi ve kuruluşların daha rekabet edebilir hale getirilebilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Bakanlık portföyündeki kuruluşlarda 2019'da ortalama 100 bin 516, 2020'de 99 bin 235, 2021'de 99 bin 378 kişi istihdam edilirken bu sayı, 2022 yılında 99 bin 231 kişi oldu. Personel sayısı geçen yıl ise 98 bin 922 kişi olarak belirlendi.

İstihdamın 47 bin 220'si memur ve sözleşmeli personelden, 51 bin 702'si işçilerden oluştu.

Geçici işçiler düşüldüğünde KİT'lerde istihdam edilen personel sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 94 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

- Çalışanların büyük bölümü 25 yıldır görevde

Çalışanların yüzde 23,8'si 25 yıl ve üzeri hizmet süreli personelden oluştu. Bu kesimi yüzde 20,5 ile 10-15 yıllık, 18,8 ile 0-5 yıllık, yüzde 16,2 ile 5-10 yıllık personel izledi. Çalışanlar arasında 15-20 yıllık personelin oranı yüzde 10,4, 20-25 yıllık, personelin oranı da yüzde 10,3 olarak kaydedildi.

Personelin yüzde 31'ini, 40-50 yaş aralığındakiler oluşturdu. Çalışanların yüzde 29'unun 30-40, yüzde 21,1'inin 50-60, yüzde 13,1'ünün 20-30, yüzde 5,5'inin 60 yaş ve üzerinde, yüzde 0,3'ünün ise 20 yaş ve altında olduğu tespit edildi.

- Personelin yüzde 40,8'i lisans ve üzeri eğitime sahip

Bakanlık portföyündeki KİT personelinin eğitim durumuna bakıldığında, yüzde 35,7'sinin lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu görüldü. Kalan personelin yüzde 22'si meslek lisesi, yüzde 19,1'i yüksekokul, yüzde 9,8'i lise, yüzde 8,1'i ilköğretim, yüzde 4,9'u yüksek lisans, yüzde 0,2'si doktora düzeyinde eğitime sahip. KİT personelinin yüzde 40,8'inin lisans ve üzeri eğitime sahip olması dikkati çekti.

Söz konusu personelin yüzde 88,1'i erkek, yüzde 11,9'u kadınlardan oluştu. Yabancı dili olmayan personel oranı yüzde 94,4, tek yabancı dil bilen personel oranı yüzde 5,5, iki ve daha fazla dil bilen personel oranı 0,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece dil bilen personel oranı yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal sorumluluk ve yasal nedenlerden dolayı toplam personelin yüzde 2,1'ini engelliler, yüzde 0,9'unu eski hükümlü, yüzde 0,6'sını gazi ve şehit yakını, yüzde1'ini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yetiştirilen kişiler oluşturdu.

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