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Evinde 400 bin kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri çıktı

İstanbul'da dolandırıcılık konularını aydınlatmak için yapılan operasyonda hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 yıldır firar olduğu belirlenen Okan A. (23) polis tarafından yakalandı. 42 suç kaydı olan şüphelinin evinde yapılan aramada yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgileri ve telefon numaraları ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 11:42, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:43
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Evinde 400 bin kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri çıktı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri önceki gün bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmada Okan A. adlı kişiyi Pendik'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Okan A.'nın yapılan incelemede hakkında 'Bilişim Sistemleri', 'Banka veya Kredi kurumlarının Aracı olarak kullanılması' suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 99 bin 380 lira para cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin 2020 yılından bu yana firari olarak arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında yine dolandırıcılık konusunda mahkemeler tarafından çıkarılan 118 ayrı aranma kararı bulunduğu ortaya çıkarken, şüphelinin genç yaşına rağmen 42 suç kaydının olduğu anlaşıldı.

400 BİN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ VE TELEFONLARINI ARŞİVLEMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Okan A.'nın Pendik'teki evinde yaptığı aramada bulduğu bilgisayarı incelemeye aldı. Bilgisayarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin kişiye ait kimlik bilgisi ve telefon numarası bulundu. Bilgisayar geçmişe yönelik işlemlerin tespit edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleme altına alındı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Okan A. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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