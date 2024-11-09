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'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'

Antalya programı kapsamında Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 11:32, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:00
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'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açıkladıkları yeni aile hekimliği yönetmeliğinin aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediğini, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmadığını söyledi.

Antalya programı kapsamında Vali Hulusi Şahin'i ziyaret eden Bakan Memişoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine vatandaşlarının en rahat erişebildiği ülkelerden olduğunu söyledi.

Dünyanın en kapsayıcı ve kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunduklarını belirten Memişoğlu, hedeflerinin koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetleri olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların hastalanmadan sağlıklı kalmaları için çalıştıklarını ifade eden Memişoğlu, "Daha çarpıcı ifade etmek gerekirse biz hastalık bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor." dedi.

Aile hekimlerine güvendiklerini ve onları sağlığın teminatı olarak gördüklerine dikkati çeken Memişoğlu, "Vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyoruz. Entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel yapılandırılması önem arz ediyor. Bunun için de yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Göreceksiniz ki bu yönetmelik, sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarını da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu, çok daha belirgin olarak görülecektir." diye konuştu.

- "Akılcı ilaç uygulamasına katkı sağlayan hekimlerin maaşlarına teşvik ödemesi yapılıyor"

Dezenformasyon çağında yaşadıklarını anlatan Memişoğlu, olguların değil algıların belirleyici olabildiğine dikkati çekti.

"Çeşitli sosyal mecralarda aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı, ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları dile getiriliyor." diyen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu net ifade edeyim: Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor. Bilakis Sağlık Bakanlığı olarak akılcı ilaç uygulamalarını teşvik ediyoruz. Akılcı ilaç uygulamasına katkı sağlayan hekimlerin maaşlarına teşvik ödemesi yapıyor. Hedef hastaların tanısına göre en uygun ilaç, uygun dozda ve sürede kullanılmasıdır."

Toplumun ilaç kullanmadan önce hekime danışması gerektiğinin altını çizen Memişoğlu, yakınların tavsiyesi ile ilaç kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Evlerde kullanılmamış ya da yarım kullanılmamış ilaçların mevcut olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Lütfen, aile hekimlerinin önerileri doğrultusunda ilaç kullanmanızı önemsiyorum. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanlarda bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı aile hekimliği uygulamasında özellikle hastalık yüküne göre çalıştıklarına dikkati çeken Memişoğlu, aile hekimlerini hastanelerle entegre ettiklerini, hastanelerde aile hekimleri için randevu kontenjanları oluşturduklarını belirtti.

Memişoğlu, aile hekimleri için hastanelerde kendi hastaları için randevu kontenjanı oluşturduklarını dile getirerek, sağlıkta değer bazlı yaklaşımla aile hekimliği üzerinden başlangıç yaptıklarını, iyi hekimlik yapan aile hekimlerinin gelirinin artacağını vurguladı.

- "Amacımız iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir"

Halen daha acısını hissettikleri yenidoğanla ilgili kamu ve özel hastanelerdeki tüm yenidoğan bakımlarının işleyişlerini değerlendirmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonunu oluşturduklarını hatırlatan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarıyla oluşturulan bu Komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, inceleyecek, elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır. Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel rehberler oluşturulacaktır. Amacımız, iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam etmektir."

Memişoğlu, alanında uzman hekim ve akademisyenlerin de yer aldığı, acil ve erişkin yoğun bakımlarının da bu şekilde bilimsel komisyonlarla denetimini ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette Memişoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.

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