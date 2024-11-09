Yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 317 bin lira ceza
Kırklareli'nde yasaklı ırk 6 köpek besleyen kişiye 317 bin 544 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 15:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:24
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediğini tespit etti.
Ekipler yasaklı ırk 6 köpek beslediği belirlenen M.K'ye 317 bin 544 lira ceza kesti.
Köpekler, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.