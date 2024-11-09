Yasaklı ırk köpek besleyen kişiye 317 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde bir kişinin yasaklı ırk köpek beslediğini tespit etti.

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