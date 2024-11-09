KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!

Burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenci merakla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ödenmesini bekliyor. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödemeler başlarken, ödemeler 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Bursların yıllar içindeki artışı ise enflasyonun altında kalıyor. 2024/2025 eğitim dönemi için henüz rakamlar yenilenmezken, 2023/2024 eğitim döneminde 2 bin lira olarak belirlenen miktar üzerinden lisans öğrencilerine, 4 bin lira yüksek lisans öğrencilerine ve 6 bin lira da doktora öğrencilerine burs veriliyor.

Enflasyona ve asgari ücrete yenildi

2005 yılında 110 TL olan KYK bursundaki artış yüzde 1.718 olurken, TÜFE eğitim harcama kalemindeki artış yüzde 1.774 olarak karşımıza çıkıyor.

2004 yılından burslardaki artış 2.122 oranında olurken, asgari ücretle karşılaştırıldığında 20 yılda asgari ücretin yüzde 5.510 oranında arttığı görülüyor.

KYK bursunun asgari ücrete oranı 2004 yılında 0,3 olurken, 2024 yılında bu oran 0,12'ye geriliyor. Burs miktarı, asgari ücrete karşı 20 yılda yüzde 60 eriyor.

Dolar bazında 20 yılda başa döndü

Dolar kurunda yılın başındaki açılış seviyesine göre, 2004 yılında 64 dolar KYK bursu, 2005 yılında 82 dolara çıkıyor. 2013 yılında zirve seviyesi olan 157 doları gören burs tutarı 2018 yılına dek 100 doların üzerinde kalıyor. 2024 yılı başı dolar/TL kuruna göre 68 dolar olan KYK bursu günümüz itibarıyla (dolar/TL 34,38) 58 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dolar enflasyonuyla hesaplandığında 2004 yılındaki 64 dolar bugün 108,96 dolara o da güncel kur üzerinden 3 bin 746 TL'ye denk geliyor. 20 yılda TL bazında yüzde 2 binin üzerinde artış gösteren KYK bursu dolar bazında yüzde 5 artış gösteriyor.

Son 3 yılda ortalama yüzde 45 seviyesinde zam gelen KYK burslarında 2025 yılı için yapılacak zam oranı da merakla bekleniyor.

ÖZDER ŞEYDA UYANIK / ekonomim