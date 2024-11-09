Celal Şengör'ün Türkler cahildir ve ahlaksızdır sözlerine tepki

Türkiye'de yaşanan depremler sonrasında ismi duyulmaya başlanan Prof. Dr. Celal Şengör, Türklerle ilgili hakaretamiz ifadelerde bulundu. Şengör bir programda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye uygarlıktan çok uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Antartika hariç bütün kıtalarda bilfiil jeoloj olarak çalıştım. Ben Türk Halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü'nün toplam IQ'su, Birleşmiş Milletler bir kaç önce tekrar yayınladı, 86. Normal insan IQ'su ne 90. Siz resmen dünya istatiklerinde geri zekalı bir milet durumundasınız. Peki but Türklere ait bir şey mi, Hayır , Orta Asya'daki Türklerin IQ'su 107. Peki bu fark nerden geliyor. Çünkü Orta Asya'daki Türkü etrafına açık, Anadolu kapalı bir yer. Orta Asya Türkü Çin'le, Sibirya ile de İranla da temas ediyor."

- "IQ'nun düşük olması Türklerin geri zekalı olduğunu göstermez"

Felsefeci Doç. Dr. Enis Doko, Celal Şengör'ün yine alanı ile ilgili olmayan bir konuda yanlış bilgi verdiğini söyleyerek "Dünya'da IQ ortalaması 107 olan ülke yok. Japonya ve Taiwan 106 ile ilk sıralarda. Orta Asya Türkleri ile Anadolu arasında ise gözle görülür bir fark var mı? Yok ikisi de 90 altı. Peki bu Celal hocanın iddia ettiği gibi Türklerin geri zekalı olduğu anlamına mı geliyor? Cevap tabi ki hayır. Bu bilimsel ırkçılıktan başka bir şey değil. Lisedeyken Hitler selamı verip Hitler sempatisini belirten Celal hoca o dönemin etkisinde kalmış." dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da yaptığı paylaşımda, Celal Şengör'ün atıfta bulunduğu bir BM çalışması olmadığını belirterek "Bilginin yanlışlığı daha "BM yayımladı" demesiyle başlıyor zaten. BM'nin IQ istatistiği paylaştığı böyle bir data seti yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bahsettiğiniz araştırmanın da bilimsel gerçekliği oldukça tartışmalı." dedi