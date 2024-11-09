Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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