Sahil Güvenlik Güney Marmara Hareket Merkezi'ne 112 Acil Çağrı Merkezince aktarılan ihbarlarda, Marmara Adası'nda 74 yaşındaki E.E. isimli erkek ile 76 yaşındaki M.Ö. adlı kadının, Avşa Adası'nda ise 65 yaşındaki M.Y. isimli erkeğin inme nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sahil Güvenlik, Marmara ve Avşa'da rahatsızlanan 3 kişiyi tahliye etti

Bunun üzerine Erdek'ten görevlendirilen "TSCG-85" sahil güvenlik botu, Marmara ve Avşa'dan tahliyeleri olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen gerçekleştirdi.

Emniyetli şekilde Erdek şehir iskelesinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.