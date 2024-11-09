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Aylık 200 bin lira kazanan inşaat işçisi sosyal medyada gündem oldu

Aylık 200 bin lira kazandığını iddia eden bir inşaat işçisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşçi, telefon dükkanına eleman koyup inşaat işine devam ettiğini ve Z kuşağını "çalışmak istememekle" eleştirdi. Olayın ardından Türkiye'deki ekonomik eşitsizlik tartışmalarını yeniden alevlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 15:51, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:54
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Aylık 200 bin lira kazanan inşaat işçisi sosyal medyada gündem oldu

Aylık 200 bin lira kazanan inşaat işçisi hakkındaki haber sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 28 yaşındaki inşaat kalfası Akif Çalış, günde 9 saat çalışarak elde ettiği bu kazancı olarak tanımlarken bu rakam sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

TRT Haber'in haberine göre; Çalış, inşaat işinde emeğinin karşılığını aldığını ve Z kuşağını "çalışmaya yanaşmamakla" eleştirirken, birçok kullanıcı ise bu kazancın ekonomik eşitsizliği yansıttığına dikkat çekti.

Çalış, bir telefon dükkanına eleman koyduğunu, ardından sanatı olan inşaat işini sürdürdüğünü ifade etti. Aylık kazancı doktor maaşlarının üzerine çıkan Çalış, "Bu iş herkesin yapabileceği bir şey değil" dedi. Bununla birlikte, kalfaların aylık 200 bin, normal inşaat işçilerinin ise 60 bin lira kazandığını aktardı.

Haberin ardından sosyal medya kullanıcıları, inşaat işçisinin gelirini sorgulayan ve doktor maaşları ile kıyaslayan yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir dönemde bu kadar yüksek maaş kazanılmasını eleştirirken, diğerleri zor iş koşulları nedeniyle işçilerin bu kazancı hak ettiğini dile getirdi.

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