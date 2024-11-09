Mansur Yavaş gün ve saat verdi: Bütün Türkiye'nin izlemesini isterim

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını açıklayan Yavaş, pazartesi günü detayları kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

'Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim'

Hatası olan herkesin soruşturulduğunu aktaran Yavaş, şöyle konuştu:

"Pazartesi saat 15.00'te açıklama yapacağım. Tüm Türkiye'nin de izlemesini isterim. Bir görsünler bakalım, hesap kitap neymiş. Hatası olan da savcılığa gider. Şu ana kadar hiçbir şeyi gizlemedik. Bütün iddialar benim belediyemde soruşturulur. Bazı bürokratlarım üzülüyor soruşturmalara ama temize çıkmaları iyidir. Bir itiraz geldiğinde bunu mutlaka teftiş ediyoruz. Bu ihaleyi yapan Kültür Dairemiz'dir. Burada da hataları olan varsa gereğini yaparlar. Bizim kendimizi savunmak gibi bir alışkanlığımız yok. Biz har vurup harman savuran sistemi değiştirmek için geldik zaten. ABB olarak çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız.

'Sağlı sollu saldırılar yapılıyor'

Anketlerde birinci sırada çıktığını ancak son bir ayda kendisine saldırılar olduğunu öne süren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Son aylarda yapılan 50 anketin hemen hemen hepsinde, başarıyı ölçen kamuoyu araştırmalarından hep birinci çıkıyorum. Son bir ayda bana yönelik ciddi saldırılar var ve bunlar sağlı sollu yapılıyor. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpas yapmak da FETÖ taktiğidir.