TSK, POSEUDON-2024 Tatbikatı'na katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM Black Sea) Görev Grubu 3'üncü Aktivasyon Faaliyetleri kapsamında, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 17:36, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:38
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu'nun 3-13 Kasım tarihleri arasında 3'üncü aktivasyon faaliyetini icra ettiği belirtildi.
Açıklamada, MCM Black Sea unsurlarının Bulgaristan'ın ev sahipliğinde icra edilen POSEIDON-2024 Tatbikatı'na katılım sağladığı ve tatbikat kapsamında eğitimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.