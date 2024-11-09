TSK, POSEUDON-2024 Tatbikatı'na katıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan MCM Black Sea Görev Grubu'nun 3-13 Kasım tarihleri arasında 3'üncü aktivasyon faaliyetini icra ettiği belirtildi.

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