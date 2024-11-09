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Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na bağladıklarını belirterek; Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 18:49, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 18:50
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Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Bursa merkeze hızlı tren geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesindeki davet salonunda gerçekleştirilen AK Parti İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Türkiye'deki huzur ve istikrarın, milletin yıllarca hasretini çektiği projeler ve hizmetlerin tüm AK Parti üyelerinin eseri olduğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bölünmüş yollar, havalimanları yaptık, ülkemizi YHT ile tanıştırdık. İlk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı kendimiz üretip uzaya gönderdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Rize-Artvin Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Yine Filyos Limanı, Çamlıca Kulesi, bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'de yaptığımız işten birkaç tanesi sadece. İnşallah bundan sonra da bu güzel ülkenin yıldızını Türkiye yüzyılında hep birlikte parlatacağız.

'2026'da Bursa merkeze hızlı tren'

Uraloğlu, Bursa'nın ulaşım ağında çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz. Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız. Devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla seyahat edilecek, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de önümüzdeki sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var, 3 yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız, sefer sayılarını da artırmış olacağız.

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