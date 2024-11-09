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İzinsiz uçan dron nedeniyle iki uçak Van'a inemedi

Van seferi yapan SunExperss ve Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na inişi sırasında, izinsiz uçurulan dron nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. İki uçak da Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 19:25, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 19:25
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İzinsiz uçan dron nedeniyle iki uçak Van'a inemedi

Edinilen bilgiye göre, dün Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait ve İstanbul-Van seferini yapan THY'ye ait yolcu uçağı Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Bu sırada havada uçurulan izinsiz bir dron görüldü.

Pilotlar durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi. Uçak Van Gölü üzerinde tur atmaya başladı. Hava Trafik Kontrolörü durumu yetkililere bildirdi. Yakıt kritiğine giren THY'nin TK2752 sefer sayılı Boeing 737-Max8 tipi uçağı ve SunExpress'in de XQ7616 sefer sayılı Boeing 737-8HC tipi uçakları Diyarbakır'a iniş yapmak zorunda kaldı.

DRONE TEHLİKESİ OLUŞUNCA HAVADAKİ UÇAKLAR NASIL BİR YOL İZLER?

Sivil havacılık kurallarına göre, havaalanı yakınında izinsiz bir dron tespit edildiğinde, uçakların güvenliği önceliklidir. Dron tehlikesi algılandığında uçaklar iniş yapmayıp havada beklemeye alınabilir veya başka bir havalimanına yönlendirilebilir.

Hava trafik kontrolörleri durumu derhal yetkililere bildirir. İzinsiz dron uçuranlara, birçok ülkede yasalar gereği ciddi para cezaları veya hapis cezaları uygulanabilir.

Türkiye'de dron uçuşları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sıkı kurallara tabidir.

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