Otomobilinin içerisinde kiracısı tarafından öldürüldü

Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Narin Güran davasında savcıdan 'tutukluluk devam etsin' talebi
Narin Güran davasında savcıdan 'tutukluluk devam etsin' talebi
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Ucuz ürüne hemen inanmayın
Ucuz ürüne hemen inanmayın
Bakan Kurum: Esenyurt'ta yaşanan sorunların tamamı müteahhit kaynaklı'
Bakan Kurum: Esenyurt'ta yaşanan sorunların tamamı müteahhit kaynaklı'
Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!
Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!
Üç büyükşehirdeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
Üç büyükşehirdeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
İnşaat malzemesi ihracatı yükselişini sürdürdü
İnşaat malzemesi ihracatı yükselişini sürdürdü
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı
Çevrimiçi zehir tacirlerine operasyonda 142 şüpheli tutuklandı
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
Bakan Tunç: Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
MEB'den 'Arada 1 Tatil Dergisi' ve 'Aile Etkinlik Takvimi'
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Mehmetçiğin Döndü teyzesi hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Belediye başkanının oğlu silahla başından vurulmuş halde bulundu
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Rojin'in babası: 23 gündür otopsi çıkmadı
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Bakanlık Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Otomobilinin içerisinde kiracısı tarafından öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi otomobilinin şoför koltuğundayken tartıştığı kiracısı tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2024 20:18, Son Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:19
Yazdır
Otomobilinin içerisinde kiracısı tarafından öldürüldü

Cinayet Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde yaşandı. Saat 16.40 sıralarında ev sahibi Ö.Y., otomobilinin koltuğundayken kiracısı M.E.D. tarafından kendisine silahla ateş edildi. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Y. isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu hayatını kaybeden Ö.Y. ile M.E.D. arasında kıskançlıktan kaynaklı tartışma çıktığı tespit edildi. Ardından M.E.D., görevli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suç aleti silaha ise incelemeler için el konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber