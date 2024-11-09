Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada, sürücüler T.B. ve F.T. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Emircan Doğukan B'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Korucuk yönünde seyreden F.T. kontrolündeki hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki SUV tipi araç da kazaya karıştı.

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