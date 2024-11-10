Sömürgeciyi kovan Türkiye'yi davet ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin cari açığının en büyük sebebi olan enerji alanında yeni iş birlikleri ve sondaj çalışmalarının gündemde olduğunu söyledi. Bakan Bayraktar, AK Partili bir grup milletvekiline enerji alanında yapılan çalışmalar ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Türkiye'de kara alanlarındaki en büyük keşif olan Şırnak'taki Gabar petrol sahası hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, 2021 yılında yapılan keşiften bugüne kadar 60 kuyudan günlük 56 bin 700 varil üretim olduğunu anlattı. Hedeflerinin günlük 100 bin varil olduğunu belirten Bayraktar, yurt içi ve yurt dışından günlük toplam 151 bin varil ham petrol üretimi yapıldığını ve Türkiye'nin toplam ihtiyacının yüzde 13,1'inin karşılandığını kaydetti. Gabar dışında yeni sondaj çalışmalarına hız verildiğini ve bu sondajlardan umutlu olduklarını kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

YENİ SAHALAR, YENİ SONDAJLAR

Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğalgazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye. Hedefimiz, Türkiye'yi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Oruç Reis, Somali'de öncelikli olarak petrol araması yapacak. Ama bu sondajlar sırasında aynı zamanda doğalgaz araması da yapılacak. Somali'deki olası keşif durumunda bölgedeki petrol Somali Devleti'yle üretim paylaşması anlaşması kapsamında paylaşılacak. Onların alması gereken devlet haklarını verdikten sonra yeter ki petrolünüz olsun dünyanın her yerinde satabilirsiniz. Ülkemizdeki rafinerilere getirebiliriz. Hızlıca ticarileşmesi ve ekonomiye kazandırılması mümkün olacaktır.

LİBYA İLE YENİ ANLAŞMA

Libya'da da bir kara sahasında petrol araması ile ilgili anlaşma yapmak üzere olduklarını belirten Bayraktar "Bu ülke ile yeni iş birlikleri olacak. Libya'nın deniz sahalarında da aktif olmak istiyoruz. Bu konuda da önemli adımlar atacağız. Libya, Irak ve Nijer'de Türkiye daha aktif bir sürece girecek. Türkiye'nin yurt dışında yaptığı aramalar çok önemli. Bazen bu konuda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Ancak Fransız TOTAL örneğine bakın. Dünyanın en sayılı firmalarından ama Fransa'da petrol yok. Yurt dışında arama yapıyor" dedi.

KARADENİZ GAZI

Doğalgaz üretimi ile ilgili bilgileri de paylaşan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Doğalgaz sahası hakkında bilgi verdi. Bu sahanın Karadeniz'deki en büyük keşif olduğunu anlatan Bayraktar, ilk keşfin Ağustos 2020'de yapıldığını, mevcutta günlük üretimin 6,6 milyon metreküp olduğunu ve 2,8 milyon hanenin ihtiyacının bu yolla karşılandığını ifade etti. 2028 hedefinin günlük 40 milyon metreküp üretimle 17,2 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanması olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin yurt içinde günlük doğalgaz üretiminin 7,9 milyon metreküp, yurt dışında ise 12,4 milyon metreküp olduğunu, günlük toplam 20,3 milyon metreküple Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 14,8'inin karşılandığını bildirdi.

BP İLE ORTAK ÇALIŞMALAR VAR

BP'nin Türkiye'den çekilmesini de değerlendiren Bayraktar "BP'nin çıkışı bir güvensizlik olarak değerlendirilemez. Sonuçta ticari bir firma. Zaten kapatma diye bir şey yok. Devretti Türkiye'de. Bizim yurt dışında BP ile ortak çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

ABDÜLHAMİD HAN KARADENİZ GÖREVİNE BAŞLADI

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, dün itibarıyla Karadeniz'de Amasra-4 kuyusundaki ilk sondaja başladı. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Filomuzun en yenisi Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Karadeniz'deki ilk görevine başladı. Amasra-4 kuyusundaki çalışmalarından hayırlı haberler bekliyoruz" ifadesini kullandı.

NİJER'DE 2025'TE ALTIN ÜRETECEĞİZ

Maden alanında zengin rezervleri bulunan Nijer ile maden arama ve işletmesi konularında iş birliğini ilerlettiklerini belirten Bakan Bayraktar "Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız" dedi. Türkiye'nin 2023 yılında 31 milyar dolarlık altın ithalatı olduğunu da ifade eden Bayraktar "Cari açığımızı artıran en önemli unsurlardan biri de bu. O nedenle Türkiye'deki altın aramalarını da artırmamız gerekiyor. Altın rezervlerimizi ortaya çıkaracak çalışmalarımız olacak" açıklamasında bulundu.

YATIRIMCILARA SÜPER İZİN KOLAYLIĞI

Bayraktar, Türkiye'nin 2035'te 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu güç hedeflediğini belirterek, bunun için 80 milyar dolara yakın bir yatırım ihtiyacı olduğunu hatırlattı. Bayraktar "Bu nedenle yatırım süreçlerinin kısaltılmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılacak. Türkiye'de enerji yatırımlarını hızlandırmak ve bürokratik süreçleri basitleştirerek yatırımcılara kolaylık sağlamak için 'Süper izin' sistemi uygulanacak. Şu anda bir izin almak ve onay süreci 48 ayı buluyor. Bu süreyi 2 yılın altına düşürmeyi hedefliyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji ve enerji depolama gibi stratejik öneme sahip projelerin daha hızlı şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak" değerlendirmesini yaptı.

VİLLASI OLANA DESTEK YOK

Dar gelirli, 50-60 metrekare evi olan bir haneye yapılan enerji desteği ile 400-500 metrekare villası olana aynı olmaması gerektiğini de hatırlatan Bayraktar "Bu sosyal adaletsizliğe de neden oluyor. Şubat ayından itibaren gerekli değerlendirmeleri yaparak, çok tüketene doğalgaz ve elektrikte devlet desteği verilmemesi yönünde çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

20 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU