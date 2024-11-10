Bahar Tepe de PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'yı bitirmek için 2021 yılında başlattığı Pençe-Kilit Harekatı tüm hızıyla sürüyor. Bölgenin terör unsurlarından temizlenerek 'Kilidin kapatılması' için kritik öneme sahip olan Bahar Tepe ele geçirildi. TSK, harekat için en stratejik noktalardan Bahar Tepe'de, son safhaya geçti. Tepenin eteklerindeki köylerin öncelikle temizlenmesinden biri de sızma girişimleri ve örgütün barınma ihtiyacını gidermesiydi. Bu köyler doğrudan boşaltılarak ve terörden arındırıldı. Türkiye'nin operasyon alanını genişletmesiyle bölgede bazı teröristlerin Barzani'ye bağlı unsurlarla temasa geçip teslim olmak istediği belirtiliyor.

TEPE TAMAMEN ARINDIRILDI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, TSK'nın yürüttüğü operasyonda Bahar Tepe'ye 2'nci Komando Tugayı'na bağlı unsurlar, Bolu Komando, Özel Kuvvetler ve 41'inci Komando Tugayı unsurları havadan iniş sağladı. Bolu Dağ Komando Tugayı'nın başlattığı harekatla birlikte Bahar Tepe tam olarak terörden arındırıldı. TSK'nın yürüttüğü operasyonda Bahar Tepe'ye sık sık hava harekatı yapılsa da dağın yapısı ve mağaraların tünel tarzı katmanlı olması sebebiyle harekattan doğrudan etkilenmiyor.

100'DEN FAZLA MAĞARA VAR

Mağaraların katmanlı yapılmasından ötürü 100'den fazla mağara ve mağara ağzı olduğu öğrenildi. Özellikle Bahar Tepe'den farklı noktalara çok sayıda da tünel tespit edildi. Aynı şekilde Bahar Tepe'nin arkasındaki Reşava bölgesinde de terör örgütüne ait cephaneler bulunan mağaralar olduğu belirtiliyor.

TSK'DAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

TSK tarafından kontrolün sağlandığı Bahar Tepe'de çok sayıda hava delikleri tespit edildi. Bahar Tepe içerisinde bulunan mağaraların tünel tarzı katmanlı olması nedeniyle teröristlerin hava delikleri açtıkları ortaya çıktı. TSK mensupları tarafından teröristlere ise bu mağaradan teslim ol çağrıları yapılıyor.

Tünellerde gözetleme sistemi var

PKK'nın Bahar Tepe içerisinde birçok tünel kazmakla kalmadığı, tünellere telefon hattı dahi çektirdiği öğrenildi. Gara'daki sözde komutanlık ile iletişimlerin bu şekilde sağlandığı tespit edildi. Tünellerde de elektronik gözetleme ve sensör sistemleri olduğu aktarılıyor. Teslim olan teröristlerin verdikleri ifadelerde, tünellerde net rakam verilmese de 100'den fazla teröristin olduğu ifade ediliyor.

13 terörist daha avlandı

Sınır ötesinde yürütülen çalışmalara dair dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

BURAK DOĞAN