Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, muhalefet ve bazı kesimlerin algı operasyonlarını verilerle çürüttü. AK Partili milletvekilleri ile bir araya gelen Bayraktar, "Avrupa'nın en ucuz elektriği Türkiye'de. Doğalgaz fiyatlarında da ikinci sıradayız. Son 22 yılda vatandaşın ödediği fatura düşüyor" dedi.

ALMANYA'DA 7 KAT FAZLA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre, Türkiye'de 100 kilovaatsaat elektriğe yaklaşık 5.5 euro (200 lira civarı) para ödeniyor. Avrupa'da ise fiyatlar çok daha yüksek. Almanya'da bu rakam 39.5 euro (1.439 lira civarı) ödüyor. Doğalgazda ise Türkiye 28 Avrupa ülkesi arasında en ucuz gaz kullanan ülkeler arasında ikinci sırada. Türkiye'de konutlarda metreküp başına ödenen rakam 2.72 euro. Bu da yaklaşık 100 TL'ye geliyor. İsveç'te bu rakam 32.56 euroyu buluyor. Yaklaşık 1.200 TL'yi geçiyor. En ucuz doğalgaz kullanan ülke ise 1.80 euroyla Ukrayna.

Hükümet, sosyal devlet anlayışı içinde, elektrik ve doğalgazı vatandaşın evine daha ucuz ulaştırabilmek için bir süredir kamu bütçesinden kaynak ayırıyor. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı bütçesinin yüzde 3.1'i de vatandaşa ucuz enerji ulaştırmak için kullanılacak. Türkiye'de 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 10 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Enerji Bakanlığı'nın belirlediği oranda destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılda destek mekanizmasında bazı değişiklikler yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla ayda 417, yılda 5 bin kilovatsaati bulan tüketimi olan tüketici grupları desteklenmeyecek. Yani elektriği çok tüketenler elektriği gerçek maliyetinden kullanmaya başlayacak. Doğalgazda da benzer bir düzenleme öngörülüyor. Desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek abone sayısının 1.2 milyon olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'DE 5.5 EURO ALMANYA'DA 39.5

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) son verilerine göre, Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan ülke açık ara Türkiye. Türkiye, 100 kilovaatsaate yaklaşık 5.5 euro (200 lira civarı) para ödüyor. AB üyesi ülkelerde durum şöyle:

ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Bayraktar, Karadeniz keşfinin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı pradigma değişimi ile mümkün olduğunu belirterek, "Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN