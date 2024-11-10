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Esenler'de yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Esenler'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 08:14, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:46
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Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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