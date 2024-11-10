Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak

Bu doğrultuda çoğu site yönetimi 2025 yılı itibarıyla aidat zammına hazırlanıyor. Ancak bazı sitelerdeki fahiş artışlar kat maliklerini zorluyor.

Öyle ki büyükşehirlerin belli bölgelerinde ortalama aidatlar 3-5 bin liraları buldu. Lüks semtlerde ise 10 bin liralara yaklaştı. Yeni zamlar ile bu rakamların artması bekleniyor. Yüksek aidatlar zorunlu göçlere de sebep oluyor. Özellikle emekli kesimi, yüksek aidatlar sebebiyle toplu konutlardan mahalle binalarına geçiyor. Uzmanlar kat maliklerine "Mutlaka sitelerin genel kurullarına katılın. Fahiş aidat zamlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayet edin" uyarısında bulunuyor.

BİLİNMESİ GEREKENLER...



Ortak alan kullanmayan aidat ödemek zorunda mı?

Ortak alanların kullanılmaması aidat ödeme zorunluluğunu kaldırır mı? Ortak yaşam alanlarında oturan herkesin karşılaştığı bir konu olan aidat ödemeleri, kimi zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle apartman veya site gibi toplu yaşam alanlarında, bazı bireyler ortak alanları hiç kullanmadıkları için aidat ödemelerinin adil olup olmadığını sorgulayabiliyor. Ancak burada önemli olan sadece kullanım değil, bu alanların genel bakımı ve korunmasıdır. Apartman ve sitelerde yaşayan her birey, ortak alanlardan faydalanmasa bile aidat ödeme zorunda olduğunu belirtelim. Bu durum, Kat Mülkiyeti Kanunu'na dayandırılmakta. Kanun'un 20. maddesine göre, kat malikleri (ev sahipleri), apartman veya sitenin ortak giderlerine katılmak zorundadır. Bu, asansör bakımı, güvenlik hizmetleri, temizlik, peyzaj ve hatta ortak alanların elektrik ve su giderleri gibi maliyetleri kapsar. Ortak alan giderleri için aidat ödemeyi reddedenler için yasal süreç başlatılması hukuka uygundur.

Kiracıya ihtarname hangi şartlarda gönderilebilir?

Kiracıya ihtarname gönderilmesi, kiracının kira sözleşmesi şartlarına uymaması veya mülk sahibinin haklarını ihlal etmesi durumunda başvurulan yasal bir yöntemdir. Kira bedelinin ödenmemesi, sözleşmeye aykırı davranışlar, mülke zarar verilmesi, komşulara rahatsızlık verilmesi gibi durumlarda kiracı hakları da gözetilerek ihtarname gönderilebilir. Bu süreç, tarafların haklarını korumak ve anlaşmazlıkları çözmek amacıyla hukuki bir çerçevede yürütülür. İhtarname, kiracı ve mülk sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir adımdır. İhtarname bir ve birden fazla defa gönderilebilir. Devamında mahkemenin vereceği karar neticesinde ara bulucuya başvurulur, bu süreçte de sorun çözülmezse, kiracı hakkında evi tahliye etme kararı çıkar.

NECMİ ÇİÇEKÇİ