Otomotiv ihracatının yüzde 83'ü Avrupa'ya gerçekleştirildi

Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan: Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık ediyor
Erdoğan: Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık ediyor
Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyor
Akaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
KYK bursu dolar bazında 20 yıl önceki değerinde!
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
'Yeni yönetmelik reçete yazma özgürlüğünü ortadan kaldırmıyor'
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Online ikinci el oto pazarında satışlar ekimde arttı
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konular
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Narin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Bakanlıktan 'Bakan Şimşek kendisine filo kuruyor' iddialarına yanıt
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Kayıp öğrenci iddiası! Valilikten açıklama geldi
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Asal Araştırma, 'Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?
Ucuz ürüne hemen inanmayın
Ucuz ürüne hemen inanmayın
Bakan Kurum: Esenyurt'ta yaşanan sorunların tamamı müteahhit kaynaklı'
Bakan Kurum: Esenyurt'ta yaşanan sorunların tamamı müteahhit kaynaklı'
Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!
Sağanak ve rüzgar uyarısı Meteoroloji saat verdi!
Üç büyükşehirdeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
Üç büyükşehirdeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda
İnşaat malzemesi ihracatı yükselişini sürdürdü
İnşaat malzemesi ihracatı yükselişini sürdürdü
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı ve kredi hacmi arttı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomotiv ihracatının yüzde 83'ü Avrupa'ya gerçekleştirildi

Otomotiv endüstrisi, bu yılın ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 83'lük kısmını Avrupa ülkelerine yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 11:11, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:12
Yazdır
Otomotiv ihracatının yüzde 83'ü Avrupa'ya gerçekleştirildi

Otomotiv ihracatının çoğunluğunun, yakın pazar konumundaki Avrupa'ya yapılması dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış göstererek 30 milyar 511 milyon 79 bin dolar oldu.

Ekim ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 yükselişle 3 milyar 581 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü böylece ocak-ekim dönemleri itibarıyla ilk kez 30 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 652 milyon 177 bin dolarlık ihracata imza atmıştı.

Avrupa ülkelerine yılın 10 ayında 25 milyar 306 milyon 150 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. Böylece otomotiv endüstrisinin dış satımının yüzde 83'ünü Avrupa ülkelerine yaptığı hesaplandı.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv endüstrisinde Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat 4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla Fransa, 2,7 milyar dolarla İtalya, 2 milyar dolarla da İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 863 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Birleşik Krallık'ı, 292,7 milyon dolarla Slovenya, 261,4 milyon dolarla Romanya, 224,4 milyon dolarla İtalya, 135,4 milyon dolarla ABD izledi.

- Oransal artışta Sırbistan zirvede

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkeleri arasında oran olarak artışında ise zirvede Sırbistan yer aldı.

Sektörün bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,9 artış gösterdi.

İhracat artışında bu ülkeyi yüzde 43 ile İzlanda, yüzde 39 ile Norveç, yüzde 37,6 ile Romanya ve yüzde 33,2 ile Belarus izledi.

- Avrupa dışında ilk sırada ABD yer aldı

Söz konusu dönemde Avrupa dışında en fazla otomotiv ihracatı 979 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 498,8 milyon dolar ile Fas ve 248,1 milyon dolarla Irak takip etti.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde otomotiv endüstrisinin ihracat artışının oran olarak en fazla olduğu Avrupa ülkeleri şöyle:

1 OCAK - 31 EKİM (Bin dolar)
ÜLKE20232024DEĞ. (YÜZDE)
SIRBİSTAN92.342,73182.730,64%97,9
İZLANDA6.328,969.047,53%43,0
NORVEÇ87.740,90121.983,11%39,0
ROMANYA695.248,88956.662,43%37,6
BİRLEŞİK KRALLIK2.662.636,183.525.647,19%32,4
SLOVENYA1.138.434,171.431.134,35%25,7
HIRVATİSTAN50.033,2861.151,93%22,2
MAKEDONYA38.242,4346.520,76%21,6
DANİMARKA175.217,70208.465,20%19,0
HOLLANDA502.988,13590.976,11%17,5

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber