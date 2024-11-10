Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi'nin açılışını yaparken, "Atatürkçü" görüntüsü veren ancak özellikle sosyal medya üzerinden Türkiye'ye zarar veren kişilere dikkat çekti. Ayrıca, yeni bir harekat sinyali vererek, "Ülkemizin sınırları ile terör arasındaki bağlantıyı kesmek için operasyonlara devam edeceğiz ve güvenli bölgenin eksik kalan kısımlarını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "hedefimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak" söylemini hatırlatarak, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, geçmişte "gardrop Atatürkçülerinden" çekilen zararların ardından bugün de "sosyal medya Atatürkçülerinin" ülkeye verdiği zararın, Türkiye'nin yeminli düşmanlarının verdiği zararla eşdeğer olduğunu vurguladı. Son dönemde terör örgütleri ve onların uzantılarıyla yan yana yürüyenlerin, Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlere hizmet ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, tarihin bir kesitini yücelten ve diğer dönemleri reddeden kişilerin, geleceğe taşınacak dayanaktan yoksun kalacaklarını söyledi. "Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurumlarını, değerlerini ve hedeflerini bu ideolojik istismarcılara bırakmayacağız," diyen Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün yaptıklarını ya da yapamadıklarını vicdanlı bir şekilde tartışmanın tarihçilerin işi olduğunu belirtti.

"Kirli senaryoları her zaman gündeme getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin araştıran ve sorgulayan bir bakış açısıyla kimin nerede durduğunu fark ettiğini vurgulayarak, çıkarlarını ülkenin menfaatlerinin önüne koyanların foyalarının gün yüzüne çıkmaya devam edeceğini belirtti. Ülkemizi hedeflerinden saptırmak için kirli senaryoların her zaman gündeme getirildiğine dikkat çeken Erdoğan, milletin her dönemde aynı amaç için mücadele eden gizli planlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha uzun süre ülkeyi yönetmiş olsaydı, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında bambaşka bir noktada olacağını söyledi. Ayrıca, darbeler ve kifayetsiz kadroların Türkiye'nin gerilemesine yol açtığını, ancak son 22 yılda siyasi istikrar ve güçlü yürütme sayesinde ülkenin pek çok saldırıyı başarıyla aşabildiğini belirtti.

"Alnımızın akıyla çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizler ve Türkiye'nin iç dinamiklerinde yaşanan kırılmaların bazı çevrelerin iştahını kabarttığını belirterek, "Heveslenmesinler, aldığımız tedbirler ve programlarla bir sınamadan daha alnımızın akı ile çıkacağız" dedi. Erdoğan, ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için alınan önlemler ve uygulanan stratejilerle Türkiye'nin bu süreçten güçlü çıkacağını vurguladı.

"Güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız"

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde oluşturduğumuz güvenlik tedbirlerinin yeni halkasını tamamlayacağız ve terör örgütlerinin bağlantısını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların oyununu bozacağız. Devletimiz ile milletimiz arasındaki bağı tahkim ederek 85 milyonun tek yürek olarak atmasını sağlayacağız. Operasyonlarımızı sürdürürken elimizin altındaki amaç imkan ve fırsatları da sonuna kadar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi emperyalist güdüme sokmak isteyenler başaramadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal kesimlerin zaman zaman birbirine düşman edilerek emperyalistlerin çıkarlarına hizmet ettirildiğini, ancak bu dönemin son bulduğunu ifade etti. Erdoğan, "Ülkemizi yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak isteyenler, bunu cumhuriyet mitingleriyle, Gezi kalkışmasıyla ve FETÖ hain elemanları vasıtasıyla denediler, fakat başaramadılar. Bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bu tür tehditlere karşı dik durarak yoluna devam edeceğini vurguladı.