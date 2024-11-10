Sürücüsünün tamir etmeye çalıştığı tır dereye düştü

Dikilitaş Mahallesi'nde park halinde olan 42 EKR 63 plakalı tırın sürücüsü İ.C, (53) arızalanan aracı tamir etmek için kabin kısmını kaldırdı.

Bu sırada tır kendiliğinden hareket etti. Araçtan atlayan sürücü yaralandı, tır ise İzmir-Uşak kara yolunu da geçerek Değirmen Deresi'ne düştü.

Yaralanan İ.C. (53) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.