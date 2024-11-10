Balıkesir'de çalıştığı inşaattan düşen kişi öldü

Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde devam eden inşaata gelen işçiler, havalandırma boşluğunda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede gece bekçisi Cengizhan Kabak'ın (78) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kabak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.