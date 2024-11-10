Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." vurgusu yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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