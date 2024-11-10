Kayyum ataması sonrasında yapılan eylemlerde yakalanan 33 kişi tutuklandı

Bakanlığın, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından bazı şehirlerde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere 253 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 33'ünün tutuklandığı ifade edildi.

Üçü "konutu terk etmeme" olmak üzere 40 zanlı hakkında adli kontrol kararı uygulandığı aktarılan açıklamada, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.