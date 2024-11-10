Türk Yıldızları'ndan Antalya'da Ata'ya saygı uçuşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Ata'ya saygı uçuşu nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, etkili olan yağmura rağmen Konyaaltı Sahili semalarında uçuş yaptı.

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