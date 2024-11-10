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Türkiye'nin ekonomisi nasıl düzelir? Nobel ekonomi ödüllü Daron Acemoğlu açıkladı

Bu yıl Nobel ekonomi ödüllü kazanan ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ekonomisi nasıl düzelir?" sorusuna cevap veren Acemoğlu yargı ve eğitim reformuna dikkat çekerek, teknoloji yatırımlarının artması gerektiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 16:20, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:19
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Türkiye'nin ekonomisi nasıl düzelir? Nobel ekonomi ödüllü Daron Acemoğlu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Nobel ekonomi ödülünü kazanan Ermeni asıllı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube yayınına konuk oldu. Burada Türkiye ekonomisi ve enflasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Acemoğlu, ülkedeki en önemli problemlerden birinin 'fakirlik' olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisi için ne yapılmalı?

Daron Acemoğlu Türkiye ekonomisinin toparlanması için ne yapılmalı sorusuna 3 kritik noktayı işaret ederek cevap verdi. Türkiye'nin önünde 10-15 senelik bir pencere kaldığını, bunu kullanamazsa çağın gerisinde kalacağını belirten Acemoğlu, eğitim ve yargıda reforma işaret etti. Son olarak teknolojinin kullanımına dikkat çeken Nobel ödüllü profesör, "Türkiye'nin önünde 15 senelik bir pencere kaldı. Türkiye 15-20 sene içinde çok daha yaşlanmış olacak, çağın-teknolojinin gerisinde kalmış olacak ve büyük potansiyelini kullanması çok daha zor hale gelecek. O nedenle hızlı bir şekilde teknoloji ve beşeri sermayeye doğru yatırım yapılması lazım. Şirketlerin, işçilerin daha verimli hale getirilmesi lazım. Yatırımların daha doru yapılması lazım." dedi.

Gelecek için 3 önemli konu

Güvenilir, saygı duyulur bir yargı düzeninin kurulması şart" diyen Acemoğlu, "Buna paralel olarak eğitim sistemini elden geçirmek gerek. Rekabete açık, özgür düşünmeye programlanmış, yapay zekayı doğru kullanmayı bilen, yeniliklere açık ve yeniden söyleyeyim özgür düşünceli bir eğitim sistemi oluşturmadan Türk ekonomisinin kalıcı biçimde düzelmesi mümkün değildir. Hep kurumlara vurgu yapıyorum. Bu kurumların başında yargı kurumları ve eğitim kurumları gelir. Bu iki kurumu sağlıklı olmayan ülkeler ekonomilerini kalıcı biçimde düzeltemezler."

'İşçi ücretleri artmalı'

Acemoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesi de fakirlik. İşçi ücretleri artmıyor, tek artırma yolumuz asgari ücreti artırmak. Çünkü verimlilik düşüyor.

Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamakler de zayıflıyor.

Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım, bir tek otomosyonla olmaz. Aynı zamanda teknolojiyle işçilere yeni işler yaratmak, işçilerin yetenek ve bilgilerini artırmak gerekiyor. İşçi ücretlerinin artması için de eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmamız lazım."

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