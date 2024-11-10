Vinicius için PSG iddiası: Dünya rekoru yeniden kırılabilir!

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'in haberine göre, Mbappe'nin ayrılığı sonrası Şmapiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için yıldız isme ihtiyaç duyan Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız için 250 milyon euroluk rekor bir teklif yaptığı öne sürüldü.

YENİDEN REKOR KIRABİLİR

Bu teklifin ara transfer dönemi için yapılıp yapılmadığı belirtilmedi ancak daha önce 2017'de Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Avro karşılığında transfer ederek dünya transfer rekorunu kıran PSG, böyle bir anlaşmaya imza atarak kendi rekorunu yeniden kırabilir.

PSG, sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe'yi yaz aylarında Real Madrid'e kaptırmıştı.

Real Madrid formasıyla 281 resmi maça çıkan Vinicius, bu mücadelelerde 95 gol atıp, 82 asistlik performans sergiledi.