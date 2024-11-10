Galatasaray'dan Mustafa Kemal Atatürk koreografisi

Karşılaşma öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolayısıyla taraftarlar 10 Kasım'a özel bir koreografi hazırladı.

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