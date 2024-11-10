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DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 18:42, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 18:44
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DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?

Bu gelişmenin ardından adayların kayıt tarihi araştırması başladı. Peki, DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım'da, elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım'da yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yapılmakta olan sınavın adıdır.

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