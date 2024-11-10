Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

86. vefat yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle bir kez daha yad ediyorum. Kahraman şehit ve gazilerimizi anıyorum.

Ülkemize ve milletimize yönelik umutları boşa çıkarmayacağız. 3 Kasım 2002'de başladığımız hizmet yolculuğumuzda 22 seneyi geride bıraktık. Her seneyi bir önceki yıldan daha ileri seviyede tamamladık. Daha büyük umutlarla ilerledik. Sayısız projeyi Türkiye'ye kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Milli iradenin üstünde hiçbir gücün olmadığı gerçek demokrasiyi egemen kıldık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek yönetimde kurumsallaşmayı sağladık. Türkiye, bütün alanlarda rekorlardan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle geçecek başarılara imza atmıştır. Birilerinin eski Türkiye güzellemesi yaptığına bakmayın. Onların derdi kendi şahsi çıkarlarıdır. 22 yıldır milletin emanetine sahip çıkmanın, milletin güvenine mazhar olmanın, insanımıza olan şükran borcumuzu ödemenin derdindeyiz. Bunun mücadelesini veriyoruz.

'Nice ihanetlere maruz kaldık'

'Sinsi saldırıları püskürüttük. 15 Temmuz gecesi alçak saldırıyı, alçak planı başlarına geçirmemiz bile tarihi bir başarıdır. Milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmete devam edeceğiz'

En büyük şükranımız aziz milletimizedir. Necip milletimize bize olan güvenlerinden dolayı özellikle şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.

Yurt içinde ve yurt dışında yoğun programlarımız oldu. Cumhuriyetimizin ilanını coşkuyla kutladık. TUSAŞ'ın tesislerini ziyaret ederek terör saldırısından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yıl sonuna kadar 2 adet GÖKBEY daha teslim edilecek. Terörün olmadığı, huzurlu ve güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde sağlayacağız. Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yoktur. Mücadelemiz sadece askerimize, polisimize ve sivillerimize kurşun sıkanlarla sınırlı değildir. Asıl mücadelemiz, teröristlerin yanında yer alarak bu milletin başına musallat edenlerledir. Küresel sistem, Soğuk Savaş'tan beri en büyük değişimini yaşarken bizim gelişmeleri tribünden seyretme gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Ya bu sorunu kendimiz çözeceğiz, ya da Allah korusun bu sorunlarla mücadele edeceğiz. Terör kamburundan ülkemizi ebediyen kurtaracağız. Hem iktidarımızın hem de Cumhur İttifakımızın azmi ve kararlılığı en üst düzeydedir.

Bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha göstermeyiz

Demokrasiyle şiddet, sivil siyasetle terör aynı kapta bulunamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde sırtını teröre dayayarak siyasete izin verilmez. Demokrasinin ilk ve öncelikli şartı şiddeti reddetmek, terörle araya kalın duvar örmektir. Ülkemizde, sivil siyasetin meşru kapıları ardına kadar açıkken, hileli yöntemlerle bölücü örgüte kuklalık yapanlara müsamaha gösterilmesi asla beklenemez

Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı tiplerle belediyelerin yönetilmesi kabul edilemez. Milletin boğazından çıkanın, terör kaynağa aktarılmasına izin veremeyiz. Belediye araçlarının çukur kazmak için kullanıldığı bir tablo yaşatmayacağız. Görevden alınan tüm belediyelerde olanlar işte budur. Esenyurt Belediye Başkanı'nın bir partide isminin görünmesi bu gerçeklerin yaşanmadığını göstermiyor değil. Kürsüden savcıları tehdit edenlerin konu terör olunca sessizliğe gömülmesi ikiyüzlülüktür. Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız

Artık ana muhalefet yok, muhalefet var. Bu parti gittikçe ittifak ortaklarının rengini alıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Söz konusu partinin kendi bünyesinden haklı itirazların yükseldiğini görüyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun, sandıktan alınan yetkiyi millet için kullananlarla sorun olamaz. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu belediyelere sahip çıkmaktadır. Milletin emanetinin, ülkenin ve milletinin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine partisine bakmaksızın, eyvallah edemeyiz. Bugüne kadar tüm adımlarımızı hukuk ve demokrasi çerçevesinde attık.

Ekonomideki son gelişmeler

Kasım ayının ilk cumartesi günü ihracat rakamları açıklandı. İhracatımızdaki yükseliş kesintisiz sürüyor. Ekim ayı ihracatımız 23,6 milyar dolara çıktı. Son 15 ayın 10'unda rekor kırıldı. Dış ticaret açığı 35,1 milyar dolar azaldı. Hizmet ihracatımız 74 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankamızın brüt rezervlerinin 159 milyar dolarla, tarihimizin en yüksek seviyesine çıktığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye pozitif yönde ayrışmaktadır. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu 2'şer kez artırılan ülkemizin başarısı tesadüf değildir.

Turizm rakamları ciddi ivme yakaladığımızı gösteriyor. 3. çeyrek turizm gelirimiz yüzde 3,9 artarak 23,2 milyar dolara çıktı. Bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm gelirine ulaştık. Ziyaretçi sayısı yüzde 3,5 arttı. İlk 9 ayda 47 milyar dolar turizm geliriyle rekor kırdık. Turizmde 2024 yıl sonu hedefimiz 64 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliridir.

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguladıkça daha pek çok alanda olumlu neticeler almaya devam edeceğiz.