Galatasaray 2 yıldızını kaybetti

Galatasaray'da Samsunspor maçında sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü.

Maçın 70. dakikasında Gaetan Laura'ya orta alanda faul yapan Sanchez, pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Davinson Sanchez, ligin 13. haftasında deplasmanda oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

JAKOPS SAKATLANDI

Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

BeIN Sports'un verdiği bilgiye göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.