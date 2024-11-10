Burdur'da 2 otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Burdur'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 22:22, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 22:24
Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Hacılar köyü yakınında U dönüşü yaparken, hafif ticari araç ile çarpıştı. Bu sırada otomobil de bu iki araca çarptı.
Otomobillerin şarampole savrulduğu, hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.