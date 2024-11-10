Karşı şeride geçen tır tarlaya savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önce karşı şeride ardından yol kenarındaki tarlaya girdi. Tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 22:55, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 22:57
Tortum ilçesinden Erzurum istikametine gelen Ahmet D'nin kullandığı tır, Dumlu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkıp boş araziye düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, 61 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün eşi olduğu öğrenilen Dilek D. ve araçtaki Mükerrem P. yaralandı.