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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Kasım 2024 23:16, Son Güncelleme : 10 Kasım 2024 23:18
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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

İlçe merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa T. yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu.

Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünerek bir tekerleği de koptu. Çarptığı aydınlatma direği üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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