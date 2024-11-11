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11 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

11 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 00:02
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11 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılacak.

(Riyad)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaç dikme programına iştirak edecek. Valiliği ziyaret edecek Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İzmir/10.30/12.00/12.30/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca, Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP29'da Türk pavilyonunun açılışına katılacak, 2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıklayacak.

(Bakü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşması toplantısında konuşacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılacak.

(Ankara/09.15)

2- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) başlayacak.

(Bakü)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ve 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, ilk idmanını yapacak.

(İstanbul/18.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Yalovaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.

(Yalova/19.00)

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