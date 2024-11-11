İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü

İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Cevriye Yıldırım (53) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden ve üzerinde iki kişi bulunan M.Y'nin kullandığı 01 AUH 515 plakalı motosiklet yola devrildi.

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