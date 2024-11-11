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Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!

CHP'nin belediyelerin gerçekleştirdiği yolsuzluklar, Sayıştay raporlarıyla bir bir gün yüzüne çıkıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs ve taksileri ihalesiz verdiği, projesiz köprü, yol viyadük ihalesi yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 07:35, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:42
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Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!

Hükümeti en çok, ihaleleri şeffaf yapmamakla ve 'tanıdık' şirketlere vermekle suçlayan CHP'nin kendi belediyelerinde gerçekleştirdiği yolsuzluklar, Sayıştay raporlarıyla bir bir gün yüzüne çıkıyor. Bu belediyelerden biri de Adana Büyükşehir Belediyesi.

Sayıştay 2023 Yılı Denetim Raporuna göre; Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan yapım işlerinin bazılarında ön, kesin veya uygulama projelerinden hiçbirinin tam olarak hazırlanmadan ve ihale dokümanında mahal listeleri ile işe ait sözleşme tasarısı ve eki belgelerde işin mahiyetinin ne olduğu ve nerede yapılacağı bilgilerine yer verilmeden ihaleye çıkıldığı tespit edildi. Raporda "Adana'nın hangi bölgesine ve hangi imalatın (yol, köprü, viyadük, bina vs. gibi) yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakta olup yürütülen ihale süreci sonunda, herhangi bir çalışmaya dayanmaksızın belirlenen tahmini birim miktarlara ilişkin isteklilerin birim fiyat teklifleri alınmaktadır. Bu durum ise ihale mevzuatına aykırıdır" denildi.

OTOBÜS VE TAKSİLER İHALESİZ VERİLDİ

Ayrıca, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin ihalesiz ve süresiz olarak çalıştırıldığı belirlendi. Adana il sınırlarında Belediye Başkanlığınca çalışma belgesi verilerek işe başlatılan ve halen toplu taşımacılık yapan 419 adet özel halk otobüsü bulunduğu, 2002 yılında üç yıllık sözleşme yapıldığı, 2010 yılında ise encümen kararı ile ihalesiz ve süresiz olarak yeni bir sözleşme yapıldığı tespit edildi. Benzer şekilde Adana'da faaliyet gösteren okul ve personel servis plakalarının da ihalesiz ve süresiz olarak verildiği belirlendi. Adana il sınırlarında toplam 2 bin 380 adet okul ve personel servis (S Plaka) plakası olduğu, bunların UKOME ve İl Trafik Komisyonunca alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz olarak verildiği tespit edildi. Sayıştay, daha önce alınmış izinlere istinaden çalışan özel halk otobüsleri ile okul ve personel servis plakalarının, süresi ve şartları belirlenerek 2886 sayılı Kanun'a göre ihale yoluyla çalıştırılması ve verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

500 TAŞINMAZ İÇİN İHALE YERİNE ECRİMİSİL

Adana Büyükşehir Belediyesindeki mevzuata aykırılıklar bunlarla da sınırlı kalmadı. İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan 500 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yapılmak suretiyle kiralanması yerine, taşınmazların işgaline süreklilik kazandırılarak ecrimisil karşılığında kullandırıldığı belirlendi. Sayıştay raporunda, İdare tarafından ecrimisil karşılığı kullandırılan taşınmazların mevzuat hükümleri doğrultusunda tahliyesinin sağlanması; kiralanabilir nitelikte ise 2886 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak ihaleyle kiraya verilmesi gerektiğini belirtildi. Öte yandan, farklı bir incelemede de İdarenin, tapuda kayıtlı taşınmazlarından tapu kaydı ile mevcut kullanım şekli farklılık gösteren taşınmazlar olmasına rağmen bunların cins tashih işlemlerinin yapılmadığı tespit edildi.

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