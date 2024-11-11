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Türkiye'ye Musul daveti: Musul'u beraber inşa edelim

Irak hükümeti, 2014-2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ işgali altındayken büyük yıkım yaşayan Musul şehrinin imarı için Türkiye'nin kapısını çaldı. Stadyum ve hastane inşaatından, tarihi binaların restorasyonuna ve çevre düzenlemesine kadar yapılacak onlarca projede Türk firmalarına öncelik verilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 07:51, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:36
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Türkiye'ye Musul daveti: Musul'u beraber inşa edelim

Musul'u yeniden yapılandırma ve imar sürecine giren Irak, gündemindeki çeşitli projeler ve yatırım fırsatlarında inşanın Türkiye tarafından yapılmasını istiyor. Irak hükümeti, Musul'daki eski şehrin nehir kıyısının organizasyon ve rehabilitasyonu için Türk firmaların inşaattaki güvenilirliğine vurgu yaparak Türk firmaların burada işler yapması için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulundu. Musul'daki eski şehrin nehir kıyısının organizasyon ve rehabilitasyonu, Dicle Nehri kıyısında 82 bin metrekare alanın restorasyonu ile nehir kenarında yürüyüş yerleri, spor alanı, park alanı, otel, bahçe ile 247 tarihi evin ve Osmanlı tabyasının restorasyonu gibi önemli yapıları kapsıyor.

KÜLTÜREL BİRLİK VURGUSU
İhalesi gerçekleştirilecek olan inşaatlar arasında 600 yataklı hastaneden stadyuma, havalimanı yapımından köprü restorasyonuna, kanalizasyon sistemlerinden kamera izleme sistemlerine, sosyal alanlardan otellere kadar birçok alanda Türk firmalarının bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Irak hükumeti inşaatı devam eden Musul Havalimanının işletmesi için de Türk firmalara kolaylık sağlayacak.

HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAK
Irak tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen yazıda Musul'daki kamu kurum ve kuruluşları ile iş adamları tarafından iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye ve Türk firmalarına öncelik verileceği ve her türlü kolaylığın sağlanacağı belirtilirken yapım aşamasının ardından yapılan tüm bu alanlarda Türk firmalarının işletmeci olarak faaliyet gösterebileceğine de vurgu yapılıyor.

Ali Kürşat Büyükada

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