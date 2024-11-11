Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı?
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
KYK bursuna zam gelecek mi?
KYK bursuna zam gelecek mi?
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
'Tiny house'larda hüsran dönemi
'Tiny house'larda hüsran dönemi
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM'de yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinde 'yeni tip casusluk' da var. Yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 07:58, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 08:04
Yazdır
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nda 'yeni tip casusluk'la ilgili yeni suç ihdas edilecek. Buna göre, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

SAVAŞ DURUMUNDA CEZA ARTACAK

Suçun, olayın savaş sırasında ya da devletin savaş hazırlıkları sırasında savaş etkinliğini ya da askeri hareketlerini tehlikeye atması durumunda ise hapis cezası 8 ila 12 yıl arasında olacak. Fiil bu suçlar dışında başka bir suç oluşturuyorsa hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

AVUKATLIK STAJINA DÜZENLEME

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Bir diğer değişiklik de boşanma davaları ile ilgili olacak. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Öte yandan TBMM Kamu Başdenetçisi de seçecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber