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Öğrencileri için hatıra kitabı hazırlayan öğretmene bakanlık ödülü

Van'ın Edremit ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Pınar Güneş Bayar, mezun ettiği her bir öğrencisi için özel olarak hazırladığı hatıra kitabıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Farkındalık Oluşturan Öğretmen" olarak seçildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 09:30, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:30
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Öğrencileri için hatıra kitabı hazırlayan öğretmene bakanlık ödülü

Edremit ilçesindeki 30 Ağustos İlkokulunda görev yapan Sınıf Öğretmeni Pınar Güneş Bayar, dört yıl boyunca birlikte olduğu öğrencilerle yaşadığı hatıraları ve gelişim süreçlerini "Güneşin Çocukları" adlı kitapta topladı. Bu kitabı geçtiğimiz yıl karne gününde mezun ettiği her bir öğrencisine hediye ederek, onların hayatlarında unutulmaz bir iz bıraktı. Öğrencileriyle kurduğu bu özel bağı onurlandıran proje, Milli Eğitim Bakanlığının da dikkatini çekti. Bakanlık, bu özel proje için Bayar'ı "Farkındalık Oluşturan Öğretmen" olarak seçti.

"En iyi hediyenin kitap olabileceğine karar verdim"

İHA muhabirine konuşan Sınıf Öğretmeni Pınar Güneş Bayar, öğrencileri için hazırladığı anı kitabının farkındalık oluşturduğunu belirtti. Sınıf Öğretmeni Bayar, "Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuttuğum öğrencilerime mezuniyet hediyesi düşünüyordum. Bunun için en iyi hediyenin kitap olabileceğine karar verdim. Kafamda tasarlamaya başladım, kahramanlarının kendileri olduğu bir hikaye olsun dedim. Öğrencilerimin birbirlerinin hikayelerini merak etmelerini istedim. Sonra bizim hikayemizi yazmaya karar verdim. Kitapta, birinci sınıfta onları ilk gördüğüm andan itibaren hissettiklerimize ve düşüncelerimize yer verdik. Ayrıca kendi el yazımla yazdığım bir öğüt niteliğinde yazıya da kitapta yer verdim. Öğrencilerimin fotoğraflarına da kitabımızda yer verdik. Amacım onlara kalıcı bir anı bırakmaktı. Mezun olduktan sonra da ara ara öğrencilerimle görüşüyoruz" dedi.

Bayar, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu projeyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Farkındalık Oluşturan Öğretmen" ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Öğretmenliği meslek olarak görmediğini ifade eden Bayar, "Hep kendime bir şeyler katmak istedim. Öğrencilerim için de her zaman daha iyisini arzuladım" diye konuştu.

Bayar, kitap basımı için kendisine destek veren Van Valisi Ozan Balcı'ya da teşekkür etti.

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