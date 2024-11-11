PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığa hapis

Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
Eylül ayı işsizlik rakamları belli oldu
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
'İsrail'e petrol sevkiyatı devam ediyor' iddialarına yalanlama
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
2024'de emekli olan yüzde 30 fazla emekli aylığı alacak!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı?
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Yeni tip casusluk TBMM Genel Kurulu'nda
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
Belediyeden projesiz ihale, ihalesiz iş!
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
SPK'ya dair atama kararı Resmi Gazete'de
KYK bursuna zam gelecek mi?
KYK bursuna zam gelecek mi?
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
15 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili merak edilenler
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok!
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
Kabine dokuz yıl sonra Çankaya Köşkü'nde toplandı
'Tiny house'larda hüsran dönemi
'Tiny house'larda hüsran dönemi
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Kış lastiği için geri sayım: Lastik değiştirme telaşı başladı!
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Eksik kalan halkaları tamamlayacağız
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
Bakan Şimşek'ten uyarı: Akaryakıt istasyonlarına yakın takip
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
Makam odasını çocuklar için müzeye çevirdi
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
'Şimşek geceliği 5 bin dolar olan villada kalacak' iddialarına yanıt
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam olsaydı kaç lira olurdu?
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Zamlı aidat ev sahibini zorlayacak
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
Avrupa'da en ucuz elektrik Türkiye'de
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
CHP'li belediyenin kadro oyununu Sayıştay ifşa etti
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Depremlerde kırılmayan faylar mercek altında
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
Tarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyor
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
2024 yılı ziyaretçi sayısı 61 milyonu geçti
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Bakan Yerlikaya: Mardin, Batman ve Halfeti'deki eylemlerde 235 gözaltı
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Geçen hafta patlama olmuştu: İki ay doğalgaz ücreti alınmayacak
Ana sayfaHaberler Terör

PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığa hapis

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen ve Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 09:53, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:57
Yazdır
PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığa hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriye uyruklu M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini, terör örgütünden Türkiye'de orman yangını çıkarmak için talimat aldığını, eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandığını belirtti.

Savcı, sanığın kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını bildirerek, M.H.E.H'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi daha önceki celselerde anlattım. Terör örgütü üyesi değilim. Tahliye ve beraat talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği iddia edilen Suriyeli M.H.E.H, Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.H.E.H, götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber