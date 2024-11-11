Maganda 19 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yaban Mahallesi Gezdik mezrasında cumartesi akşamı gerçekleştirilen bir düğün sırasında havaya ateş edilmesi sonucu 19 yaşındaki Reyhan Sağ hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Jandarma tarafından başlatılan çalışma ile fail kısa sürede yakalanırken Vali Hasan Şıldak yaşanan acı olayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Vali Hasan Şıldak, ilgili adli işlemlerin başlatıldığını duyurarak, "Akşam saatlerinde açık bir alanda yapılan düğün sırasında bir kişinin yine sorumsuzca davranarak havaya ateş etmesi neticesinde 19 yaşında hayatının çok erken evresinde bir genç kızımız maalesef hayatını kaybetti. Ambulansla il merkezine nakledilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu olayda yine bir düğün söz konusu. Jandarmamız burada tüm görüntü kayıtlarını inceledi ve tespitlerini yaptı. 5 kişi aslında havaya ateş ediyor. 5 kişiden biri bu olayın faili olan 23 yaşında yine genç biri. Bir başkası düğün sahibi ve 2'de o bölgede güvenliği sağlamakla görevli güvenlik korucusu var. Bunlar uzun namlulu kendi silahları ile ateş ediyorlar. 5 kişinin bu olaya karıştığı ancak failin belirlendiği durum söz konusu. 5'i de yine Jandarmamızın çalışması sonucu tespit edilip, bugün fail de yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığımız tarafından hepsi ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Bilindiği gibi Valiliğimizin bazı Genel Emirleri var. Silah atılmasını kesinlikle yasakladık. Buna istinaden de 5 kişi ile ilgili idari para cezası uygulaması yapıldı, ilave olarak güvenlik korucularının hemen kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırmaları işlemi gerçekleştirildi ve haklarında idari soruşturma başlatıldı" dedi.

Vali Şıldak Şanlıurfa halkına seslendi

Vali Şıldak, açıklamasının ilerleyen cümlelerinde tüm Şanlıurfa halkına seslenerek düğün ve benzeri kutlamalarda havaya ateş edilmemesi gerektiğini ve bunun için de yayımlanan genel emir doğrultusunda müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.

Vali Şıldak, "Netice itibarıyla yine buradan hem bunu kamuoyuyla paylaşmak, üzüntümüzü ifade etmek hem de vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Sevgili Şanlıurfalılar büyük, küçük hiç kimseyi ayırt etmeksizin hedef alan bu tür bilinçsiz, sorumsuz hareketlerin nelere mal olduğunu artık her geçen gün çok daha iyi anlıyoruz. Kaybettiğimiz bir vatandaşımız daha bizi üzüntüye boğdu. Bu çok basit, yapılmaması gereken çağ dışı hareketlerin artık sona ermesi gerekiyor. Düğünlerde, kutlamalarda çeşitli vesilelerle tabancaların, tüfeklerin çıkarılıp havaya ateş edilmesi, maalesef yorgun mermi olsun, doğrudan isabet eden mermiler olsun bunların insanlarımızın canına kasteden, çeşitli mal kayıplarına zararlara yol açan olumsuzluk açısından artık daha fazlasını söyleyemeyeceğim dilimin varmadığı bir seviyededir. Viranşehir'den gelen bu haber hepimize toplum olarak tekrar bir ders olmalı, bir mesaj içermeli yani burada artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu tür hareketleri Şanlıurfa'da sona erdirelim. Hayatını kaybeden kardeşimizin ailesine yakınlarına bütün oradaki vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum ve şu anda yürütülecek adli ve idari işlemlerle sorumlular hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Ancak giden can geri gelmemektedir. Dolayısıyla bu davranışları artık sonlandırmak durumundayız. Şanlıurfa'nın adıyla bunların yan yana gelmemesi gerekir" diye konuştu.