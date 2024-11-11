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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 34,3710 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 10:39, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:43
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Dolar 34,37 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kazanarak 34,3620'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yatay seyirle 34,3710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa paralel 36,8400'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,3830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik ise devam ediyor.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini bildirdi. Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 seviyesine indirirken, veri bazlı karar almaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 65 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Sanayi Üretim Endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,6 artış gösterdi.

İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi oldu.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyesinin direnç, 104 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtti.

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