Öğretmenlere trenlerde yüzde 50 indirim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'ne özel olarak
öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "24-30
Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında
öğretmenler, YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek."
ifadelerini kullandı.
-2024'ün İlk 10 Ayında 547 Bin 324 Öğretmen İndirimli Seyahat Etti
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim
sağladığını anımsatarak "2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel
trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı.
2024'ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken
Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın
başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı."
şeklinde konuştu.
-Çalışan Tüm Öğretmenleri Kapsıyor
Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık
tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan
müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma
merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları
ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak." diye
konuştu.
-İndirimli Biletler Kolayca Temin Edilebilecek
Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, "24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak." dedi.